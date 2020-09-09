شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: لا توجد مخالفات تذكر فى جولة الإعادة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه فى إطار متابعة الغرفة لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ بدأت الغرفة عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحا مع فتح باب التصويت، مضيفا أنه تم رصد سير العملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم وأنه تم فتح جميع اللجان فى مواعيدها.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب، أن متابعى التنسيقية بالمحافظات أكدوا على عدم وجود مخالفات انتخابية تذكر، متابعا: "فى محافظة الجيزة بإمبابة رصد متابعو التنسيقية لا يوجد مناديب عن المرشحين فى هذه اللجان، تستمر الغرفة عملها على مدار اليوم، لا توجد مخالفات انتخابية تذكر ولكن توجد بعض المخالفات لا تؤثر على العملية الانتخابية، سنعقد مؤتمر صحفى الساعة التاسعة مساء".

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أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى انطلقت الجولة الثانية منها فى الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، مضيفه أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».