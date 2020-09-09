شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: نتابع انتخابات مجلس الشيوخ ب 1500 متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، إن غرفة العمليات تعمل بشكل مستمر و متواصل طول اليوم ، مضيفة أن هناك متابعين للتنسيقية بالمحافظات لرصد ما يحدث على أرض الواقع .

وأضافت نشوى الشريف خلال كلمة لها فى مؤتمر صحفى عقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب ، أن عدد متابعى التنسيقية الذين يتابعون انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 1500 متابع حصلوا على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأشارت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إلى أن غرفة عمليات التنسيقية فى إنعقاد مستمر لحين انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة أن التنسيقية مستمرة فى متابعة الانتخابات ب1500 متابع .

Advertisements

وأعلنت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، مضيفه أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».