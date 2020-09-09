ترويج أجهزة اتصال إلكترونية للغش في الامتحانات يقود طالبين إلى الاعتقال

أوقفت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن بني ملال، مساء أمس الثلاثاء، طالبين، يبلغان من العمر 23 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية، تتعلق بحيازة، وترويج أجهزة اتصال إلكترونية مهربة، بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات.

وكانت مصالح الشرطة في مدينة بني ملال، قد رصدت إعلانا منشورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض لبيع أجهزة للاتصال اللاسلكي، بهدف استعمالها في الغش في الامتحانات، إذ أسفرت الأبحاث التقنية، والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية صاحبي الإعلان، وتوقيفهما متلبسين بترويج هذه المعدات الإلكترونية المهربة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية المذكورة من حجز ستة أجهزة لاسلكية مهربة، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة، يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.

ووضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ظروف، وملابسات القضية، فيما لاتزال الأبحاث، والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.