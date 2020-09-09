الطيب لعلج المبدع العصامي.. في مثل هذا اليوم ولد “موليير” المغرب

واحد من أبرز الأسماء الفنية والثقاقية في التاريخ المغربي، ولد في مثل هذا اليوم من عام 1928، ورحل في فاتح دجنبر 2012، لكن إبداعاته، التي ألصقت به لقب موليير المغرب لا تزال تتردد بين المهتمين إلى حدود يومنا هذا.

أحمد الطيب لعلج، فنان، ومثقف مغربي، لم يسبق أن ولج التعليم الرسمي في طفولته، باستثناء الكتاب(المسيد)، دفعه والده إلى تعلم حرفة النجارة، كما اشتغل خضارا، لكنه تعلم القراءة، والكتابة فيما بعد، وتأثر بالثقافة الشعبية المغربية، التي تحضر في مختلف أعماله، وكتاباته المسرحية.

تأثر لعلج، الذي ولد في فاس بفن الحلقة في طفولته، وبدأ نجمه يلمع في الستينيات، ونال عن مسيرته الحافلة شهادات تقدير على إبداعه في مسيرة الحركة المسرحية، وقد اشتغل موظفا في وزارة الأنباء، كما أشرف على مصلحة الفنون الشعبية في مسرح محمد الخامس بالرباط.

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أغنى لعلج قيد حياته المسرح المغربي كتابة، وإخراجا، واقتباسا، وبنفس القدر أثرى ميدان الغناء، حيث اعتبر من أبرز أسماء مجال التأليف الغنائي، وشعر الزجل، ومطور القصيدة الزجلية.

ونال لعلج، عام 1973، جائزة المغرب في الآداب، ونال وسام الاستحقاق الفكري السوري، عام 1975، وسبق له أن شارك عام 1960، في تدريب في مسرح الأمم في باريس، وانضم، عام 1986، إلى اتحاد كتاب المغرب.

وتوفي الطيب لعلج، في 1 دجنبر عام 2012، في الرباط، عن عمر ناهز 84 سنة، ودفن في مسقط رأسه في فاس، تنفيذا لوصيته.