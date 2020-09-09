مجلس الحكومة يقر مرسوما لتمديد استفادة منخرطي CNSS من تعويضات صندوق كورونا

صادق مجلس الحكومة، اليوم اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 25.20، والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويقضي المرسوم بتمديد فترة استفادة المشغلين ومستخدميهم من تعويضات تصرف من الصندوق الخصوصي الخاص بتدبير الجائحة.

ويحدد هذا المشروع الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تتمثل في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري.

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وكان المجلس قد صادق في نفس الجلسة، على تمديد حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر آخر، وذلك في سياق تصاعد اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إقرار مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19 إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر 2020 في الساعة 6 مساء.