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خرجت العشرات من النشطاء وعائلات معتقلي بني تجيت المعطلين، اليوم الأربعاء، في مسيرة إحتجاجية جابت ارجاء بلدة بني تجيت نواحي فكيك، مرددين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين.
ورفع المشاركون في المسيرة الإحتجاجية شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السبع من المعطلين المتواجدين بسجن بوعرفة، وضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة وحقهم في الشغل.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبر في بيان له عن تضامنه المطلق مع عائلات المعطلين المعتقلين على خلفية احتجاجات بلدة بني تجيت إقليم بوعرفة قبل أسبوعين، مطالبا بإطلاق سراح كافة نشطائها المعتقلين، حيث اعتبر أن التدخل الأمني واعتقال المعتصمين واقتيادهم نحو سجن بوعرفة تعسفا واضحا في حقهم وخرقا لحق التظاهر، خاصة وأنهم لم يطالبوا سوى بالحق في التشغيل.
هدا وقد شهدت منطقة بني تجيت إقليم بوعرفة، قبل أسبوعين إحتجاجات مجموعة من حملة الشواهد من أبناء المنطقة، عرفت اعتقال 7 أشخاص اعتصموا بمقر دائرة بني تجيت، حيث جرى نقلهم نحو سجن بوعرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوعرفة.. مسيرة إحتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعطلين المعتقلين على خلفية احتجاجات بني تجيت – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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