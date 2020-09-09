مصالح أمن تطوان تحدد هوية شاب قضى نحبه غرقا في محاولة عبور نحو “الحلم الأوروبي”

حددت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، اليوم الأربعاء، هوية شاب لفظت أمواج البحر في شاطئ “ريستينكا”، جثته، بداية الأسبوع الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بقاصر، بالغ من العمر 17 سنة، كان قد لقي حتفه بعد محاولته التسلل سباحة من شاطئ الفنيدق إلى سبتة المحتلة، ومنها نحو الحلم الأوروبي.

وكانت السلطات المحلية، والعناصر الأمنية، قد انتقلت إلى الشاطئ المذكور، أول أمس الاثنين، فور توصلها بإخبارية تفيد بوجود جثة، فيما لم يتم تحديد هويتها.

وشهدت عمالة المضيق الفنيدق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، محاولات من طرف عدد من الشباب للعبور سباحة، أو عن طريق قوارب مطاطية إلى الثغر المحتل سبتة.