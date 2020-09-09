واشنطن تعتزم خفض قواتها في العراق إلى 3 آلاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت خفض عدد قواتها في العراق إلى 3 آلاف، أي النصف تقريبا، خلال أيلول/ سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية منها شبكة "أي بي سي نيوز" عن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي.

ويعد هذا أكبر خفض للقوات الأميركية في العراق منذ عام 2016، وسيتم تنفيذه في إطار زمني أسرع بكثير مما تم الإبلاغ عنه قبل أسابيع فقط.

وقال ماكينزي، في تصريحات من بغداد، الأربعاء: "اعترافا بالتقدم الكبير الذي أنجزته القوات العراقية وبالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة خفض تواجد قواتنا في العراق من نحو 5200 إلى 3 آلاف جندي خلال شهر سبتمبر".

وأوضح أن الجنود المتبقين سيواصلون التعاون مع قوات الأمن العراقية في جهود "اجتثاث البقايا الأخيرة" لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

وتابع أن "هذا القرار يرجع إلى ثقتنا في زيادة قدرة قوات الأمن العراقية على العمل بشكل مستقل".

يشار أنه في الشهر الماضي، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغبته في سحب جميع القوات الأميركية من العراق، قائلا إن الانسحاب سيتم في أقرب وقت ممكن.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مساء أمس، الثلاثاء، أن ترامب يعتزم الإعلان عن سحب مزيد من القوّات من العراق وأفغانستان.

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وقال المسؤول للصحافيين الذين يسافرون مع الرئيس أن يتوقعوا إعلانا، الأربعاء، بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق، وأضاف المصدر نفسه أن الإعلان المتعلق بأفغانستان سيصدر في الأيام المقبلة.

ويأتي الإعلان المحتمل لترامب بعد أيّام من هجوم حادّ شنّه على وزارة الدفّاع الأميركيّة (البنتاغون).

وسبق أن أعلن ترامب، المرشّح لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، أنّه يريد سحب الجنود المتمركزين في العراق، وخلال لقاء في آب/أغسطس مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أشار إلى هذا الإعلان لكن بدون تحديد موعد.

وانسحب الجيش الأميركي من العراق في نهاية 2011، وأبقى على قوات موجودة فيه تابعة للملحقية العسكرية في السفارة العراقية، لكنّ قواتٍ أميركيةً أخرى نشرت في البلاد بعد سنوات بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي شن هجوما كبيرا صيف عام 2014.

من جهته، أعلن البنتاغون أنّه يريد أن يخفض عدد العسكريين في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي على خلفية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية.

وتنشر الولايات المتحدة حاليا 8600 عسكري في أفغانستان.

وينص اتفاق وقع في شباط/فبراير في الدوحة بين واشنطن وحركة طالبان، على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان عام 2021 مقابل تعهد طالبان في سبيل السلام.