شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوزارية العربية: التدخلات التركية تهديد للأمن القومي العربي والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية كافة أشكال تدخلات أنقرة في شؤون الدول العربية وخاصة في العراق وليبيا وسوريا.

وقالت اللجنة، اليوم الأربعاء، 09/أيلول/2020، إن التدخلات التركية تهديد للأمن القومي العربي. Advertisements ودعت اللجنة لتحرك عربي ودولي للتصدي أنشطة تركيا {الخبيثة} في المنطقة. كما دعت تركيا إلى سحب قواتها من المنطقة العربية من دون قيد أو شرط

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