شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: قرار عربي يدعم العراق ضد تدخلات تركيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، محمد صالح بن عيسى، إن هناك تفاؤلا حذرا فيما يخص حل الأزمة الليبية.

Advertisements وأضاف: الملف الليبي يحتاج إلى جهد ونأمل أن تثمر الجهود عن نتيجة إيجابية قريبا. وفي موضوع آخر أكد أن هناك قرارا عربيا يدعم العراق ضد التدخلات التركية.

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