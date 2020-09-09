شكرا لقرائتكم خبر عن يلغي جزء من "بريكست".. بريطانيا تنشر مشروع قانون "الأسواق الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن مشروع القانون بنودا من شأنها أن تسمح للوزراء البريطانيين بتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لضمان حصول الشركات هناك على "وصول غير مقيد" إلى السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وسوف يسمح مشروع القانون أيضا للمملكة المتحدة بتجاوز قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي لأنها تنطبق على أيرلندا الشمالية.
وهناك بنود في مشروع القانون "سوف يكون لها تأثير على الرغم من عدم الاتساق أو عدم التوافق مع القانون الدولي أو غيره من القوانين المحلية".
ويمنح التشريع أيضا الوزراء سلطة تقديم المساعدة المالية للتنمية الاقتصادية، كما يؤسس مكتبا للسوق الداخلية لدعم التسيير السلس للتجارة داخل المملكة المتحدة.
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