"استفزاز ووقاحة".. روسيا تهاجم ألمانيا بشأن نافالني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجّت موسكو، الأربعاء، لدى السفير الألماني على "الاتهامات التي لا أساس لها والإنذارات" التي تُطلقها بلاده في قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

كما حذرت من أن رفض تسليمها ملفّه سيُعتبر "استفزازا وقحا وعدائيا".



واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أيضاً أن الحكومة الألمانية تستخدم قضية نافالني لـ"تشويه سمعة" موسكو على الساحة الدولية.

ونُقل نافالني (44 عاما)، وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوا إلى ألمانيا بعدما فقد الوعي خلال رحلة داخلية من مدينة تومسك في سيبيريا إلى موسكو الشهر الماضي.

وتعتقد ألمانيا أن نافالني تسمم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

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كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت إن برلين خلصت إلى أن نافالني تعرض للتسمم بغاز نوفيتشوك، وهي ذات المادة التي قالت بريطانيا إنها استخدمت في تسميم جاسوس روسي مزدوج وابنته في هجوم بأراضيها عام 2018.

وتقول موسكو إنها لا ترى دليلا على تعرض نافالني لتسمم.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ألمانيا، في صفحتها على موقع فيسبوك، "بالتدليس".

وتثير الواقعة شكوكا بشأن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بين ألمانيا وروسيا، إذ يطالب عدد متزايد من الساسة بسحب الدعم للمشروع ما لم تساعد روسيا في توضيح ملابسات تسميم نافالني.