اليوم الرابع لمعارك الجوف.. الجيش اليمني يوسع مكاسبه

الخليج 365 - عدنالأربعاء 2020/9/9 06:48 م بتوقيت أبوظبي
حققت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، انتصارات ميدانية بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، في معارك متصاعدة لليوم الرابع على التوالي.
وقال الجيش الوطني، في بيان له، إن قواته شنت هجوماً واسعاً أسفر عن تحرير كافة الموقع التي تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة الشهلا، شرق مدينة الحزم بالجوف.
وتواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات الانقلابية.
وأسفرت المعارك، عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية، فيما دمّرت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، 8 عربات ودوريات حوثية كانت في طريقها لتعزيز الانقلابيين.
ووفقا للبيان، فقد اغتنمت قوات الجيش الوطني، 8 دوريات حوثية بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار.
وكانت قوات الجيش اليمني، قد أطلقت، الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود.
وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365"، إن حصيلة الأسرى الحوثيين، منذ بداية العملية العسكرية، قد ارتفعت إلى أكثر من 50 أسيرا، فضلا عن عشرات القتلى والجرحى.
وجاءت العملية العسكرية، ردا على التصعيد الحوثي في جبهات مأرب والجوف، والتي تهدف من خلالها لنسف التحركات الأممية لإحلال السلام وتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.
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