أمريكا تفي بالوعد للعراق.. وهؤلاء هم جنودها المتبقون

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض عدد قواتها بالعراق من 5200 إلى 3000 جندي.

جاء ذلك على لسان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي.

وقال ماكينزي إنه بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية، والتنسيق والتشاور ما بين بغداد وشركائهم في التحالف الدولي، قررت واشنطن تخفيض وجودها العسكري في هذا البلد من حوالي 5200 إلى 3000 جندي خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي الآونة والأخيرة، زادت الهجمات الصاروخية على مواقع وقواعد لقوات التحالف الدولي في العراق، في ظل تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكبح جماح المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة.

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وخلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي، أُبلغ الكاظمي من ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر العراق، دون أن يعطي جدولا زمنيا للانسحاب.

وهذه ليست الخطوة الأولى، إذ سبق وأن خفضت الولايات المتحدة بالفعل حجم قواتها في العراق، خلال الأشهر الأخيرة.

لكن خطوة اليوم، تأتي في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي عام 2014، نشرت الولايات المتحدة الآلاف من قواتها في العراق، ضمن تحالف دولي لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي اجتاح بعد ذلك ثلث أراضي هذا البلد.