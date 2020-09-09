شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الوزارية العربية: التدخلات التركية تهديد للأمن القومي العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية كافة أشكال تدخلات أنقرة في شؤون الدول العربية وخاصة في العراق وليبيا وسوريا.

Advertisements وقالت اللجنة، اليوم الأربعاء، 09/أيلول/2020، إن التدخلات التركية تهديد للأمن القومي العربي. ودعت اللجنة لتحرك عربي ودولي للتصدي أنشطة تركيا {الخبيثة} في المنطقة. كما دعت تركيا إلى سحب قواتها من المنطقة العربية من دون قيد أو شرط

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