"طيران الإمارات" تستأنف رحلات الركاب إلى موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو برحلتين في الأسبوع اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري.



وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها "طيران الإمارات" في أوروبا إلى 26 مدينة، لتتيح لعملائها عبر العالم مزيداً من خيارات السفر إلى أوروبا، وتوفر لعملائها في روسيا الاتحادية مجدداً فرص السفر بأمان وسلامة عبر دبي إلى الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.

وتعكف "طيران الإمارات" على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب لتلبية الطلب على السفر، مع وضع صحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها. ومع إضافة موسكو سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية إلى 85 مدينة.

وستعمل رحلات "طيران الإمارات" إلى موسكو يومي الجمعة والسبت، حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 133" في أيام الجمعة مطار دبي الدولي الساعة 10:10 وتصل إلى موسكو في الساعة 2:25 بعد الظهر، فيما تقلع رحلة العودة "ئي كيه 134" مطار موسكو دوموديدوفو في الساعة 5:35 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.

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وفي أيام السبت، تغادر الرحلة "ئي كيه 131" دبي في الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى موسكو في الساعة 8:30 مساءً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 132" موسكو في الساعة 11:20 ليلاً وتهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:30 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو).

وستستخدم "طيران الإمارات" على خط موسكو طائرات الـ"بوينغ 777-300ER".

يشار إلى أن الحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي (emirates.com) أو عن طريق وكلاء السفر.

ويتوافر للمسافرين مع "طيران الإمارات" إلى موسكو مواصلة رحلاتهم مع الناقلة الروسية الشريكة في الرمز "S7إيرلاينز" إلى عدد كبير من الوجهات الإقليمية.