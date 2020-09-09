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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. 127 حالة وفاة و 2313 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 393 ألف حالة، بعد تسجيل2313 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و669 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت إلى أن3735 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 339
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