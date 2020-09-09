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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تورد 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد صندوق الاستثمار الروسى المباشر، اليوم الأربعاء، الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا المستجد إلى المكسيك حسبما أعلنت العربية فى خبر عاجل.
ووفق البيان الصادر عن صندوق الاستثمار الروسى المباشر(RDIF) وشركة الأدوية الروسية (Landsteiner Scientific)، فقد أعلن اليوم عن اتفاقية لتزويد المكسيك بكمية 32 مليون جرعة من لقاح و الروسى ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وجاء فى البيان أن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية (Landsteiner Scientific) أعلنا عن اتفاق لتوريد 32 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسى إلى المكسيك".
وأضاف الصندوق فى بيانه: "من المتوقع بدء توريد اللقاح إلى المكسيك فى نوفمبر من العام الجاري 2020، وهذا الموعد مرتبط بموافقة السلطات الحكومية المكسيكية".
وتغطي هذه الكمية (32 مليون جرعة) حوالى 25% من سكان المكسيك المقدر عددهم بحوالي أكثر من 126 مليون إنسان.
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