هذا المبلغ لترقية مروحية استخدمت في غارة بن لادن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قبلت قيادة العمليات الخاصة الأميركية أول عشرين طائرة هليكوبتر جديدة من طراز MH-47G Block II للرفع الثقيل، وفقا لما نشرته مجلة Popular Mechanics الأميركية.

وتعد الهليكوبتر الجديدة إصدارًا جديدًا متطورًا للغاية من المروحية شينوكCH- 47، التي يعود تصميمها الأساسي إلى حرب فيتنام.

ستنقل المروحية الجديدة من طراز MH-47G Block II بواسطة فوج طيران العمليات الخاصة الأميركية المحمولة جوا رقم 160.

24 مروحية بـ602 مليون دولار

قامت شركة بوينغ، الشركة المصنعة للمروحية MH-47G Block II، بتسليم أول قطعة لقيادة العمليات الخاصة بالجيش في 1 سبتمبر، ومن المقرر أن تنتج 23 مروحية أخرى بتكلفة إجمالية محتملة تبلغ 602 مليون دولار، بواقع نحو 25 مليون دولار لكل مروحية.

ومن المتوقع أن تحل مروحيات Block II محل الهليكوبتر القديمة طراز MH-47E التي ستخرج من الخدمة العسكرية قريبًا. ويتم تشغيل مروحيات طراز MH-47 حصريًا من قبل فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 المحمول جوا.

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شن غارات نموذجية

وتستخدم مروحيات MH-47G، وهي مروحيات نقل كبيرة، عادة في غارات العمليات الخاصة نظرًا لقدرتها على تحقيق سرعة إبحار تصل إلى 120 عقدة، وسرعة اندفاع تبلغ 170 عقدة، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى ثلاثين جنديًا.

وتتميز المروحية MH-47G بشفراتها الكبيرة المزدوجة، ويمكنها أن تنفذ مهام نموذجية بينما تقل عشرين أو أكثر من الكوماندوز، بالإضافة إلى حمل أعداد كبيرة من السجناء والعناصر ذات القيمة الاستخبارية، جنبًا إلى جنب ونقل أسلحة الدعم والمركبات الخفيفة والمدفعية الميدانية.

تلبية متطلبات قاسية

قامت شركة بوينغ بإدخال تعديلات على الإصدار الجديد لكي تلبي بشكل كبير متطلبات خدمة العمليات الخاصة ذات الطبيعة القاسية. ومن بين أوضح الأمثلة على تلك المتطلبات يأتي تطوير مسبار التزود بالوقود في الهواء الممتد من أنف المروحية، مما يمنحها نطاقًا غير محدود نظريًا.

نقل 10 أطنان ومدافع فتاكة

ويشتمل الإصدار الجديد من MH-47G أيضًا على إلكترونيات طيران رقمية متطورة ورافعة إنقاذ ورادار متعدد الأوضاع للطيران على ارتفاع منخفض على الأرض ليلًا وعبر أحوال جوية سيئة أو في مواجهة دفاعات إلكترونية مضادة فضلا عن نظام متطور وسريع لإخراج الأحبال لالتقاط أو إطلاق الجنود أو العتاد. وتم زيادة قدرات أنظمة المروحية بما يسمح لها بحمل المزيد من القوات والمعدات بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، بسعة نقل إجمالية قصوى تبلغ 10 أطنان. كما تم تجهيز المروحية بمدفعين من طراز M134 عيار 7.62 ملم للدفاع عن النفس ومدفع رشاش متوسط M60D.

تاريخ حافل بالإنجازات

ولعبت مروحيات شينوك المعدلة أدوارًا مهمة بشكل كبير في حروب العراق وأفغانستان، لا سيما في تنفيذ الغارات. وفي عام 2011، تم استخدام 4 مروحيات طراز MH-47G في الإغارة على مجمع أسامة بن لادن في باكستان.

ورافقت مروحيتان قوة الإغارة الرئيسية على طول الطريق إلى أبوت آباد في باكستان، بينما هبطت مروحيتان داخل باكستان، محملتان بأفراد قوات الكوماندوز الأميركية والعتاد، بالإضافة إلى حمولة من الشفرات والوقود الإضافية.