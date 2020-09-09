وزير الخارجية: تركيا تستولي على موارد شعوب عربية بمذكرات غير شرعية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التخلات التركية السفرة في العديد من الدول العربية تمثل "أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.

وتابع المتحدث أن وزير الخارجية أكد الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.