محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
يختلف معدن الألماس عن الذهب سواء في السعر أو الأوزان، ويقبل المستهلكون عليه من أجل التفرد وارتداء مجوهرات ثمينة.
وخلال الأيام الماضية، صعد سعر الذهب لمستويات غير مسبوقة.. فهل تأثر سوق الألماس في مصر؟ هذا ما يجيب عليه إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في الفيديو التالي.
اقرأ أيضًا:
اللمعة تفرق".. تعرف على الاختلاف بين الذهب الأصفر والأبيض (فيديو)
يف تُحدد قيمة المصنعية لجرام الذهب في محلات الصاغة؟ (فيديو)
صدمتان.. تجار الذهب يحكون عن معاناة السوق بعد صعوده لمستويات تاريخية "فيديو"
أسعارها زادت بنسبة أكبر من الذهب.. سوق الفضة تنتعش في مصر (فيديو)
كانت هذه تفاصيل خبر ما مصير "خاتم الألماس" بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.