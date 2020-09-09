غدا.. افتتاح فرع "صيدناوي" بالسلام بعد تطويره بتكلفة 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح شركة صيدناوي وبيع المصنوعات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، غدا الخميس، فرع الشركة بمنطقة مدينة السلام بالقاهرة بعد تطويره بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إنه تم تطوير فرع السلام لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات، بالشراكة مع شركة عز موسى للتجارة، التي تحملت تكلفة التطوير.

وأشارت حطبة إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيمون ارزت التاريخي للشركة ببورسعيد نهاية العام الجاري.

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وكانت الشركة القابضة للسياحة أعلنت، أمس الاثنين، افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر بدمياط، بعد تطويرها بتكلفة استثمارية بلغت 10 ملايين جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح فندق اللسان شتايجنبرجر برأس البر في ديسمبر 2019، وهو أول فندق خمس نجوم بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا.

وتمتلك الشركة القابضة فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.