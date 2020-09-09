١٠٣ ملايين جنيه.. "الخليج 365" ينشر حصيلة طلبات التصالح بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسئول بديوان عام محافظة قنا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة قنا بلغت ٢٩ ألف و ٥٤٠ طلب تصالح، بينما بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة على تلك الطلبات ١٠٣ ملايين و ٩٨٩ ألف جنيه مصري.

وأضاف المصدر أن بندر قنا يتصدر مدن المحافظة في عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بـ ٦٣٢٩ طلب تصالح، بعدها أبوتشت بـ٥٧٧٥ طلب تصالح، وقفط في المركز الثالث بـ ٣٣٧٢ طلب تصالح.

وأكد المصدر أن لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، ستواصل استقبال طلبات المواطنين حتى يوم ٣٠ من سبتمبر الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، في إطار تقنين أوضاع المخالفين لاسترداد حق الدولة.