مشروع يميني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (د ب أ):

رشح مشرع يميني نرويجي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، مستشهدا بدور ترامب في التوسط لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وكتب كريستيان تيبرينج جيدي من حزب التقدم اليميني الشعبوي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء إن "الاتفاق يمكن أن يفتح المجال لسلام دائم بين العديد من الدول العربية وإسرائيل".

وأضاف المشرع أنه يأمل في أن تكون لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أشخاص "قادرة على النظر فيما حققه ترامب دوليا وألا تتأثر بالاجحاف الثابت ضد الرئيس الأمريكي".

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وكان السياسي النرويجي قد رشح أيضا ترامب للفوز بالجائزة عام 2019، مستشهدا بقمة ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في سنغافورة في عام 2018 .

وقال المشرع في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإذاعية الأمريكية إنه "يتعين أن تنظر لجنة نوبل النرويجية في السجل. يظهر السجل أن دونالد ترامب حقق سلاما في الكثير من الأماكن في العالم".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن اختيارها للجائزة لهذا العام من مجموعة تضم أكثر من 300 مرشح، في التاسع من تشرين أول/أكتوبر المقبل.