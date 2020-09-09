غدا إعلان الأرقام.. ما التوقعات بشأن معدلات التضخم خلال أغسطس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

من المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الخميس العاشر من سبتمبر، أرقام التضخم المتعلقة بشهر أغسطس الماضي، وسط تباين التوقعات بين استقرار معدلات التضخم وارتفاعها.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 6% في يونيو، بحسب جهاز الإحصاء.

وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في يوليو مقابل 5.6% في يونيو.

وعلى مستوى التضخم الشهري، وصل المعدل في إجمالي الجمهورية إلى 0.2% في يوليو مقابل معدل سالب 0.1% في يونيو، بينما وصل في المدن إلى 0.4% في يوليو مقابل 0.1% في يونيو.

ومن جانبها، قالت منى بدير المحللة ببنك استثمار برايم، لمصراوي، إنها تتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس إلى مستوى بين 4.9 و5% (في المدن).

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وأضافت أنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم على أساس شهري بين 1.2 و1.3%.

وأرجعت منى بدير توقعاتها إلى تأثير فترة الأساس، إلى جانب التأثير الواضح والكبير من خلال قسم النقل والمواصلات بسبب رفع أسعار تذاكر المترو، كما يمكن أن تزيد أسعار بعض بنود الطعام عن الشهر السابق مثل بعض الفواكه والخضروات وأيضا بعض المحاصيل الأخرى.

ورفعت الحكومة أسعار تذاكر ركوب خطوط مترو الأنفاق بدءا من 17 أغسطس الماضي في حدود بين جنيهين و3 جنيهات، لتتراوح حاليا بين 5 جنيهات و12 جنيها بدلا من بين 3 و10 جنيهات.

ومن جانبها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في تعليق لها للصحفيين، إنها تتوقع ألا تخرج قراءة التضخم في شهر أغسطس عن النطاق المسجل في شهر يوليو، لترتفع إلى 0.5% شهريًا، وإلى 4.4% سنويًا (لإجمالي الجمهورية).

وتوقعت رضوى أن تسجل قراءة مؤشر التضخم العام في المدن 0.6% شهريًا و4.2% سنويًا.

ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي إلى 5.5% في إجمالي الجمهورية، على أن يصل المتوسط في المدن إلى 5.3%، وفقا لرضوى السويفي.