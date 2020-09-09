أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

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وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.