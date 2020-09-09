قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أردوغان في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، في مدينة إسطنبول: " أكدنا دوما استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم (لثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلا".
وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".
وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو (في شرق المتوسط) والنتائج المترتبة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا مستعدة لتقاسم ثروات المتوسط بعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.