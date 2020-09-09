عبوة ناسفة تستهدف رتلًا للتحالف الدولي بالعراق

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية الأربعاء، عن مقتل منتسب في القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية– بابل وفقاً لسكاى نيوز.
وأكدت الخلية في بيان أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.
وفي حادث منفصل، أصيب عنصر أمني ومدني إثرانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.
والثلاثاء، أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.
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