السعودية تؤكد دعمها لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعم حلا شاملا وعادلا للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام1967 وفقاً لروسيا اليوم.
وأكد بن فرحان في سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على موقعها في "تويتر"، إن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
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