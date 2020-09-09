اخبار العالم

السعودية تؤكد دعمها لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعم حلا شاملا وعادلا للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام

1967 وفقاً لروسيا اليوم.

 

وأكد بن فرحان في سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية على موقعها في "تويتر"، إن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم

جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد دعمها لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا