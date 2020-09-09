الكرملين تنتظر معلومات من برلين بشأن الروسي نافالنى

أوضح الكرملين اهتمامه بتقصي الحقائق في قضية الناشط الروسي، أليكسي نافالني، مشيراً أن موسكو في انتظار معلومات من ألمانيا، حيث يتلقى نافالني العلاج هناك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "نأمل أن نحصل وفي أقرب وقت ممكن من زملائنا الألمان المعطيات التي مكنتهم من الاستنتاج بأن الحديث يدور عن التسميم. سيسهل ذلك كثيرا في تقصي الحقائق حول ما

حدث".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "نعتقد أن التحقيق لا بد منه، إذا دار الحديث عن التسميم، وإذا كان الأمر هكذا فسيكون هناك تحقيق"، مضيفا: "هناك تحريات معينة قد بدأ إجراؤها على الصعيد العملي، وهذا ما يسمى وفقا للقانون بالتحريات الأولية ".

وتدهورت صحة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في 20 أغسطس الماضي، عندما كان على

متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.

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وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك، وتم نقل المدون المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.

ونفى أطباء المستشفى في أومسك العثور على آثار لمواد سامة في جسم نافالني.

وفي 22 أغسطس، نقل نافالني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج هناك، بناء على طلب عائلته، وبعد يومين زعم الأطباء في مستشفى "شاريتيه" ببرلين العثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسميم.

وذكرت الحكومة الألمانية لاحقا أن الفحوص كشفت عن أدلة تثبت أن نافالني تسمم بمادة شديدة السمية من نوع "نوفيتشوك"، المصنفة سلاحا كيميائيا.