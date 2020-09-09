أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول لـ 10 قتلى و16 مصاباً

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي استهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالعاصمة /كابول/ إلى 10 قتلى و16 مصاباً.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز"

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الأفغانية - إنه تم وضع مواد متفجرة داخل عربة وتم تفجيرها عندما مر موكب صالح بجانبها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بمكتب نائب الرئيس، رضوان مراد، أن الهدف كان موكب صالح

إلا أنه نجا من الهجوم على الرغم من إصابة ثلاثة من أفراد موكبه، من بينهم حراسه الشخصيين.



أما صالح، فأكد في رسالة مصورة بالفيديو أنه تم مهاجمة موكبه، وأصيب حراس الأمن التابعين له، وأن لديه إصابات طفيفة على يده ووجه، كما وجه اعتذارًا عن الأضرار التي لحقت بالمارة إثر الهجوم.