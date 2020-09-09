“ترشيح” ترامب لجائزة نوبل للسلام

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لمساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، رشح برلماني نرويجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2021
وهذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها نفس المشرع النرويجي ترامب لتلك الجائزة.
وهناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمانات وحكومات وأساتذة جامعات ومن حصلوا على الجائزة من قبل.
وامتنعت لجنة نوبل النرويجية التي تمنح الجائزة عن التعقيب.
وقال كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان عن الحزب التقدمي اليميني، لرويترز إنه يرشح ترامب “لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز”.
وسبق أن رشح تيبرينج-جيده الرئيس الأميركي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
وقال إنه رشحه هذا العام أيضا بسبب سحب القوات الأميركية من العراق.
وأغلق باب الترشيح للجائزة في 31 يناير، ويُعلن اسم الفائز في التاسع من أكتوبر في أوسلو.
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