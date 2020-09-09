السعودية: إيران تهدد المنطقة العربية بدعم الميليشيات التي تبث الخراب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 4:06 مساءً

شددت الخارجية السعودية، الأربعاء، على أن النظام الإيراني يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة، مؤكدة على أن الميليشيات تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن “أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا”.

واضاف “ما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات (العدائية) من تهديد للأمن والسلم الدوليين”.

وتابع “لا بد لنا من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية”.

كما قال: “موقفنا ثابت بدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال”.

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وفيما يتعلق بالشأن الليبي، قال الوزير بن فرحان أن السعودية تدعو الليبيين لضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وجدد ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار، مؤكداً على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وفي الملف اليمني، قال “نناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الحوثيين وهجماتهم المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة”.

حفظ سيادة العراق.. ولبنان

وفي الشأن العراقي، أعلن بن فرحان أن المملكة تدعم مساعي العراقيين لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية.

وقال أيضاً “نتمنى للبنان أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية”.

وأضاف: “الوطن العربي يعيش أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك”.