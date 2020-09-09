اللجنة العربية الرباعية تطالب بمواجهة أنشطة إيران في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 3:26 مساءً

طالبت “اللجنة الوزارية العربية الرباعية”، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إن “اللجنة المعنية بتدخلات إيران” في اجتماعها الذي عقد على هامش أعمال الدورة (154) للمجلس الجامعة، ناقشت تطورات الأزمة مع طهران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكدت اللجنة التي عقدت برئاسة الإمارات وعضوية مصر والسعودية والبحرين، بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضها وأدانت هذه التدخلات.

وجددت دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.

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وطالبت اللجنة في بيانها الختامي، بوقف تدخلات طهران ومطالبتها بالتوقف عن دعم وكلائها بالمنطقة، فيما دعت مصر لوضع آلية ردع للنظام التركي

آلية ردع للنظام التركي

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة وقع آلية ردع للنظام التركي وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

وقال شكري في كلمته إن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية، تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

واستعرضت مصر أمام اللجنة الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أنه تم تسليط الضوء على التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، بينها تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين لليبيا.