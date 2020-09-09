كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسجل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأربعاء، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أن مجموع الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 75981 حالة.

ورصدت الصحة الإماراتية، حالتين وفاة بالوباء، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 393 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 416 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 67359 حالة.

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 82333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63652 حالة. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 705 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73471 حالة.