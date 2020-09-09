كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: حزب الله ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن حزب الله ليس حزبًا سياسيًا وسنواصل محاسبته على أفعاله.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية: "نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان".

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية: "يهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني".

وفي سياق آخر، علق مكرم رباح الباحث السياسي اللبناني، على الحكم الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلًا إنه تم إدانة أحد أهم العملاء الأمنيين المرتبط بشكل مباشر بحزب الله، مؤكدا أن هذا الحزب مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا في اغتيال الحريري ".

Advertisements

وقال "رباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع من حسن نصر الله إلا مزيدا من المشاكل والضغط على الدولة اللبنانية.

وتابع: حسن نصر الله لم يصدر أي بادرة حسن نية تجاه التحقيق في اغتيال رفيق الحريري ؛ وهو مدان أمام المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني، مشددا على أن عدم وجود أدلة لا يعني براءة المتهم ونحن في حاجة إلى مزيد من التحقيقات".

كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".