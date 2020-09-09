كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن وفاة ضابط برتبة عميد في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد، خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأصدرت الدفاع التركية، بيانًا قالت فيه إن العميد سيزغين أردوغان (51 عاما) تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، وتم نقله إلى المستشفى فورا، لكن مساعي الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته.

وكشفت تقارير إعلامية، أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

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ويذكر أن العميد أردوغان، تولى في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار باسطنبول، حسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية.

وبحسب روسيا اليوم، ستنقل جثة الضابط المتوفي جوا من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة حيث ستقام مراسم دفنه.