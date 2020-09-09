كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار استهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

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وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابيا انتحاريا مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي أبو شحة بناحية الرشاد".

وأشارت إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".