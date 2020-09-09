كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو الغيط: ندين ونرفض كافة التدخلات الإيرانية والتركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، كافة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة ,

وقال أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154): "في الفترة الأخيرة تصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب إيران وتركيا".

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وأضاف أبو الغيط، أن الجامعة العربية رفضت خطة الضم الإسرائيلية واعتبرتها جريمة حرب ونجدد الرفض الكامل لهذه الخطط.

وتابع أبو الغيط: "نأمل أن تتوصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة".