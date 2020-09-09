بمبادرة من اليمين المتطرف…ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام جزاء اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

أعلن نائب نرويجي، اليوم الأربعاء، عن ترشيحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيل لجائزة نوبل للسلام جراء جهوده “لإحلال السلام في الشرق الأوسط”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقال كريستيان تيبرينج-جيدي، عضو البرلمان النرويجي عن حزب التقدم اليميني المتطرف، إنه ينبغي التداول في إسم ترامب لنيل الجائزة بسبب عمله من أجل اتفاق سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يدفع بالسلام في الشرق الأوسط، حسب قوله.

وأضاف النائب البرلماني تيبرينج-جيدي أنه “بغض النظر عن كيفية تصرف ترامب وما يقوله في المؤتمرات الصحفية، لديه فرصة مطلقة في الحصول على جائزة نوبل للسلام”. وقال إنه رشح ترامب يوم الأربعاء، مضيفًا أن “دونالد ترامب يفي بالمعايير” لجائزة نوبل للسلام.

Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أوائل غشت الماضي التوصل إلى اتفاق “سلام تاريخي” برعاية أميركية، قبل أن تسارع أبوظبي إلى تأكيد الخبر، كما استقبلت لاحقا أول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل.

وكان تيبرينج-جيدي نفسه، أحد اثنين من المشرعين النرويجيين اللذين رشحا ترامب لجائزة السلام في 2018 لجهوده لتحقيق المصالحة بين كوريا الشمالية والجنوبية.

ويمكن لأي نائب في النرويج أن يرشح شخصًا ما لجائزة نوبل للسلام. وتتم عملية النظر في المرشحين ومنح الجائزة في النرويج، على عكس جوائز نوبل الأخرى، التي تُمنح في السويد المجاورة، حيث يجب إرسال الترشيحات إلى لجنة نوبل النرويجية بحلول 1 فبراير.