الرباط.. 1680طلب للإنتقال من التعليم الخصوصي إلى العمومي والمدير الإقليمي يؤكد جاهزية الأطر التربوية -فيديو

أكد محمد أيت وادف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، جاهزية الأطر التربوية والإدارية لإنجاح الموسم الدراسي الجديد، والذي يأتي في سياق خاص، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المتصاعد.

كما كشف المسؤول التربوي بالعاصمة، في جزء ثان من حديثه “لليوم 24” عن تلقي المديرية 1680 طلبا للإنتقال من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى القطاع العمومي، مسجلا أن هذه الحركية كانت دائما موجودة خلال السنوات الماضية، وإن عرفت ارتفاعا طفيفا هذه السنة.

وأكد المتحدث أن المديرية تعمل على في إطار وساطة على حل المشاكل القائمة بين أولياء بعض التلاميذ وبين المؤسسات الخاصة التي يدرس بها أبناءهم والتي رفض بعضها منح شواهد المغادرة للإلتحاق بالقطاع العمومي، مؤكدا أن مصلحة التلميذ يجب أن تبقى فوق أي خلاف مادي بين الأسر وهذه المؤسسات.

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وكان المسؤول ذاته قد كشف في الجزء الأول من الحوار عن مستجدات الدخول المدرسي بالعاصمة، والذي يعرف طابعا استثنائيا هذه السنة، مشيرا إلى أنه إلى أنه تم في احترام صارم للتدابير الوقائية والاحترازية، ولا سيما تطهير المؤسسات التعليمية، وارتداء الأقنعة الواقية، واحترام التباعد الاجتماعي، مع ضمان مساحة 4 متر مربع لكل متمدرس.

وأوضح المتحدث، أنه ستتم برمجة وتنظيم الجداول الزمنية والدروس الحضورية وعن بعد، على نحو يضمن تكافؤ الفرص، لجميع المتعلمين ويضمن سلامة وصحة الجميع.