توم كروز يغامر بحياته في لقطة خطيرة أثناء تصوير “مهمة مستحيلة” – فيديو

أقدم النجم العالمي “توم كروز” على “مغامرة جريئة”، أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة “مهمة مستحيلة” في النرويج، حيث قفز بدراجة نارية على منحدر جبلي بشكل خطر للغاية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نجم هوليوود الشهير، البالغ من العمر 58 سنة، قفز بدراجة نارية، على منحدر جبلي في منطقة هيليسلت، ثم ارتمى تاركا الدراجة تسقط إلى الأسفل، واستخدم المظلة للهبوط سالما.

وشهد استئناف تصوير المهمة المستحيلة، قبل أسابيع، حادث حريق، بسبب لقطة مماثلة للقطة توم كروز، حيث تسببت دراجة نارية في اندلاعه، بسبب الحرارة، التي تولدت عن احتكاك عجلاتها، ما أدى إلى اشتعال الورق، الذي جهز لتسقط عليه الدراجة بعد سحب راكبها بحبل مطاطي عقب ارتمائه من منحدر مرتفع.

واستأنف تصوير الجزء السابع من الفيلم الشهير “مهمة مستحيلة” بعد توقف دام لـ 5 أشهر من جراء تفشي وباء كورونا كوفيد-19.