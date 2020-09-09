العثور على رضيع مرمي في الشارع ضواحي بني ملال

عثر مواطنون، مساء أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة، مرمي في الشارع الرئيسي في ظروف غامضة في منطقة اولاد يعيش ضواحي بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الرضيع يبلغ من العمر حوالي أسبوع، وهو في صحة جيدة، وقد عثر عليه مرمي بالقرب من أحد المقاهي في منطقة اولاد يعيش، وكان ملفوفا في غطاء.
وفور علمها بالخبر حلت السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع صوب جناح الأطفال في المستشفى الجهوي بني ملال.
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