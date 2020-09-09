عاجل.. الحكومة تصادق على تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء على تمديد حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر آخر، وذلك في سياق تصاعد اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن المجلس الحكومي قد صادق اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19 إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر 2020 في الساعة 6 مساء.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بينما دخل المغرب مرحلة ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي الجديد.