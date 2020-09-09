التوأم صفاء وهناء تحصلان على شهادة الدكتوراه

حصل التوأم، صفاء وهناء، على شهادة الدكتوراه، بعد سنوات من الدراسة الجامعية تخصص التدبير والتسيير، موازاة مع نشاطهما الفني.

وكشفت الفناناتان التوأم، ليلة أمس الثلاثاء، من خلال حسابهما على فايسبوك، إتمامهما لدراستهما الجامعية، وتمكنهما من الحصول على شهادة الدكتوراه.

وإلى جانب حرصهما على إتمام دراستهما، وانشغالاتهما الفنية، فلصفاء، وهناء اهتمامات أخرى، من بينها تصميم الأزياء التقليدية.

وعلى الصعيد الفني، تستعد صفاء، وهناء للمشاركة في أول حفل بعد بداية الجائحة، وسيكون ذلك في باريس إلى جانب نجاة اعتابو، وعصام كمال، وبدر سلطان في حفل بعنوان “المغرب يحتفل”، شهر أكتوبر المقبل.