الرشوة والخيانة الزوجية تطيحان بـ3 أشخاص في بني ملال بينهم ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز

أعلنت السلطات الأمنية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال قد بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء ، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه بالمدار السياحي بمدينة بني ملال بعد الاشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية.

وأضاف المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بادرت بالتفاعل السريع مع هذا البلاغ وفتحت في شأنه بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث الذي تم ضبطه هو الآخر.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدتان، كانوا برفقة الشخص الثالث الموقوف ويشتبه في تورطهما في قضية الخيانة الزوجية.

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ، بحسب البلاغ، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في إنتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.