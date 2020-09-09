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روسيا تورد 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أكد صندوق الاستثمار الروسى المباشر، اليوم الأربعاء، الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسى ضد إلى المكسيك حسبما أعلنت العربية فى خبر عاجل.

 

ووفق البيان الصادر عن صندوق الاستثمار الروسى المباشر(RDIF) وشركة الأدوية الروسية (Landsteiner Scientific)، فقد أعلن اليوم عن اتفاقية لتزويد المكسيك بكمية 32 مليون جرعة من لقاح و الروسى ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

 

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وجاء فى البيان أن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية (Landsteiner Scientific) أعلنا عن اتفاق لتوريد 32 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسى إلى المكسيك".

 

وأضاف الصندوق فى بيانه: "من المتوقع بدء توريد اللقاح إلى المكسيك فى نوفمبر من العام الجاري 2020، وهذا الموعد مرتبط بموافقة السلطات الحكومية المكسيكية".

 

وتغطي هذه الكمية (32 مليون جرعة) حوالى 25% من سكان المكسيك المقدر عددهم بحوالي أكثر من 126 مليون إنسان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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