شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تدخلات تركيا السافرة في شؤون عدد من البلدان والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد شكري على الحاجة إلى انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية. وفقا لسكاي نيوز. Advertisements وجاء تنبيه وزير الخارجية المصري إلى ممارسات أنقرة، خلال اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر. واجتمعت اللجنة في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية

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