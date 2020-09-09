شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| وفاة 7 من موظفي الأمم المتحدة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 توفي موظفون تابعون للأمم المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا في اليمن.

Advertisements ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها قولها إن 7 موظفين تابعين للأمم المتحدة توفوا بفيروس كورونا في اليمن. وأكدت المصادر إصابة العشرات من الموظفين بالفيروس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وفاة 7 من موظفي الأمم المتحدة بكورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.