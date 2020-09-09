إيران تسجل 127 حالة وفاة و 2313 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 393 ألف حالة، بعد تسجيل2313 إصابة جديدة.



Advertisements

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و669 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن3735 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 339 ألفا.